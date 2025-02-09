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Okan Buruk'tan Murat Sancak'a Yanıt: İddialar Gerçek Dışı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın hakaret iddialarına yanıt vererek, bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yazılı olarak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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