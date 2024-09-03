Okan Buruk'tan Mourinho'ya: İşine bak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçların ardından zaman zaman verdiği demeçlerde ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik de eleştirel ifadeler kullanırken dünyaca ünlü antrenöre Okan Buruk'tan yanıt geldi.

"GALATASARAY KART GÖRMÜYOR"

Mourinho, 3-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'a yönelik olarak bir göndermede bulunmuş, "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar görüyor" diyerek tepki göstermişti. Okan Buruk'tan da konuyla alakalı olarak bir açıklama gelirken, başarılı çalıştırıcı Portekizli hocanın bu sözlerine tepki gösterdi.

"ONUN OLTASINA GELMEM!, HERKES İŞİNE BAKSIN"

TV 100'e konuşan Buruk, "Mourinho'yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Chelsea'de, Real Madrid'de, Roma'da ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik bir savaş başlatıp, ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ancak ben Mourinho'nun oltasına gelmem! Ona gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim. Herkes kendi işine baksın ve kendi takımıyla ilgilensin, bu hepimiz için daha iyi olur. Eğer birbirimizi gerçekten çok özlediysek, 6. haftada görüşüp hasret gideririz!" dedi.