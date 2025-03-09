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Geleceği merak konusuydu: Okan Buruk'tan Mertens'e sürpriz teklif

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceği büyük merak konusu haline gelen Dries Mertens'e sezon sonunda teknik heyete antrenör olarak dahil olmasını teklif ettiği ve Belçikalı yıldızın da bu teklifi düşünmeye başladığı öne sürüldü. 37 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in takımdaki geleceği merak konusu olurken, sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan tecrübeli futbolcu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK'TAN ANTRENÖRLÜK TEKLİFİ

Foot Mercato'da yer alan haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un mayıs ayında 38 yaşına girecek olan ve sezon sonunda kramponlarını asması beklenen Mertens'i teknik heyete antrenör olarak dahil etmek istediği bildirildi. Haberde, Belçikalı yıldızın bu teklifi düşüneceği vurgulandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

2022 yazında Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren ve geride kalan 2 sezonda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Dries Mertens, Galatasaray kariyerinde tümm kulvarlda 125 maça çıktı ve 24 gol, 41 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki yıldız,bu sezon ise 41 maçta 5 gol atıp 13 asist yaptı.

Geleceği merak konusuydu: Okan Buruk'tan Mertens'e sürpriz teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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