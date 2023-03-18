Okan Buruk'tan Lale Orta için konuşulan skandal iddiaya ilk yorum! Jorge Jesus'a da sert gönderme

MHK Başkanı Lale Orta'nın G.Saray-Kasımpaşa maçının özetine görüntü eklettirdiği iddiasına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yorum geldi. Buruk, "Hiçbirimiz inanmak istemiyoruz. İnşallah doğru değildir. Ama çok konuşuluyor. Lale Orta açıklama yapmalı" dedi. Buruk, Jorge Jesus'un "Play-off oynanmalı" sözlerine de gönderme yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Buruk, maçın hakemine yönelik ve Jorge Jesus'un "Play-off oynanmalı" çıkışıyla ilgili sorulara cevap verirken MHK Başkanı Lale Orta hakkında gündeme düşen iddia için de konuştu.

LALE ORTA İDDİASI NE?

MHK Başkanı Lale Orta'nın eskiden çalıştığı yayıncı kuruluşta yer alan Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği ve VAR odasından aldığı görüntüyü maç özetine koydurduğu iddia edildi. Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesi için programda kırmızı kart yorumlarının yapılmasına sinirlenen Orta'nın bir kanal yetkilisini arayarak düzeltme yapılmasını istediği öne sürüldü. Bu gelişme üzerine sosyal medyada "Lale Orta istifa" etiketi gündeme oturdu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"LALE ORTA AÇIKLAMA YAPMALI"

"Ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne futbolseverler, ne TFF Başkanı ve yönetimi, buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Tek söyleyeceğim bunun bir yanlış anlama ya da yanlış haber olmasıdır. Ama çok net bir şekilde konuşuluyor. İnşallah doğru değil diyerek MHK Başkanı Lale Orta'dan açıklama bekleyebiliriz."

"PLAY-OFF OLMAZ"

"Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor. Federasyon kararını vermiş, lig oynanıyor."

"MUTSUZLUĞUNUN SEBEBİNİ BİLMİYORUM"

"Mutsuzluğunun ne olduğunu tam bilmiyorum (Jorge Jesus için). Bugüne kadar nasıl hepimiz maça çıkıp sahada oynadıysak, bu da devam edecek."

"LİGİ BİTİRSELER EYVALLAH DERİZ"

"Ülke olarak o kadar zor bir şey yaşadık ki, bunların konuşulmasını bile üzülerek dinliyoruz. İnsanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. Bu kadar acının içinde futbol nedir ki? Bundan bile bir şeyler çıkarmaya çalışan insanlar var. Tabii ki herkes hakkını isteyecek ancak bu durumda ligi kapatsalar 'eyvallah' diyeceğiz."

"AYNI PERFORMANS İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

"9 puan önde girdik ama şimdi rakibimizin maçına bakacağız. Kafamızı kaldırıp, nasıl 14 maç kazandıysak, aynı performansı göstermeye çalışacağız."

"İKİ KIRMIZIYI VERMEDİ"

"İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois'in ayağına basılması... Ahmet Oğuz'un Raschica'yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı."

"MERTENS'İ ARADIK"

"Mertens'in hücumda oyunu yönetmesi çok öneml. Yokluğu iki maçta da ortaya çıktı. Oynayan oyuncuların da performansı daha iyi olabilirdi. Rashica en iyilerden biriydi. Daha sonra Zaniolo'yu oraya, Milot'u sağa aldık. Daha iyisini yapabilecek gücümüz vardı. Son bölümdeki oyun bize yakışmadı."

"KONYASPOR HAK ETTİ"

"Kaybettiğimiz için üzgün olsak da iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı biliyoruz. Geçen hafta ve bu hafta verilmeyen kırmızı kartları var. Hakem hataları olarak önümüze çıkıyor. Ama Konyaspor hak ederek puan aldı."