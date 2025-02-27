Okan Buruk'tan Konyaspor Maçında 11'de Rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında kadroda rotasyon yaptı ve Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 11 farklı futbolcuya görev verdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakada rotasyona gitti ve son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 11 farklı futbolcuyu oynattı. Sahaya kaptan olarak Kaan Ayhan çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Ismail Jakobs sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, Fernando Muslera, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Roland Sallai de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.

Yunus Akgün 7 maç sonra 11'de

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Ajax maçında sakatlanan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmüştü. Akgün, kupadaki Konyaspor mücadelesiyle de 7 maç sonra 11'de görev aldı. Fenerbahçe müsabakasında oyuna sonradan dahil olan 24 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçları ve kupadaki Boluspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı oynayamamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Eyüp Aydın, Przemyslaw Frankowski, Efe Akman, Mario Lemina, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz bekledi. - İSTANBUL