Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!

Okan Buruk'tan Konyaspor Maçında 11'de Rotasyon

Okan Buruk'tan Konyaspor Maçında 11'de Rotasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, Fenerbahçe derbisindeki 11'e göre tamamen yeni bir kadro sahaya sürdü. Kadroda dikkat çeken değişiklikler arasında sakat futbolcuların yanı sıra dinlendirilen oyuncular da yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında kadroda rotasyon yaptı ve Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 11 farklı futbolcuya görev verdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakada rotasyona gitti ve son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 11 farklı futbolcuyu oynattı. Sahaya kaptan olarak Kaan Ayhan çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Ismail Jakobs sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, Fernando Muslera, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Roland Sallai de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.

Yunus Akgün 7 maç sonra 11'de

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Ajax maçında sakatlanan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmüştü. Akgün, kupadaki Konyaspor mücadelesiyle de 7 maç sonra 11'de görev aldı. Fenerbahçe müsabakasında oyuna sonradan dahil olan 24 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçları ve kupadaki Boluspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı oynayamamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Eyüp Aydın, Przemyslaw Frankowski, Efe Akman, Mario Lemina, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
img

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!
img

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.