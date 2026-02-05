Haberler

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda transfer bütçelerine dikkat çekerek "limitleri delenler var" sözleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı ve asıl başarının sahadaki performanstan geçtiğini vurguladı.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her takımın sezon başında belirlenen bütçesine sadık kalınması gerektiğini söyledi.
  • Okan Buruk, bütçe limitlerini delen ve bu nedenle ceza alan kulüpler olduğunu belirtti.
  • Okan Buruk, transfer konuşmaktan çok sahadaki performansa odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de transfer gündemine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Buruk'un "limit" vurgusu, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

"BU MAÇLAR EKSİĞİ OLAN OYUNCULAR İÇİN ÖNEMLİ"

Karşılaşma sonrası konuşan Okan Buruk, kupadaki maçların rotasyon açısından değerine dikkat çekerek, "Bu maçlar maç eksiği olan oyuncular için çok önemli. Yeni transferimiz 90 dakika oynadı, üç genç oyuncumuza süre verdik. Tek üzücü an Ahmed ile rakip kalecinin çarpışması oldu" ifadelerini kullandı.

"ASIL OLAN SAHADAKİ PERFORMANS"

Transfer tartışmalarına mesafeli duran Buruk, takım bütünlüğüne vurgu yaptı. Deneyimli teknik adam, "Çok fazla transfer yaptığınızda kimse size kupa vermiyor. Önemli olan takıma odaklanmak, futbolumuzu geliştirmek. Sakatlıktan dönen Singo bizim için adeta yeni transfer gibi oldu" dedi.

"LİMİTLERİ DELENLER VAR, CEZA ALANLAR VAR"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde bütçe ve finansal disipline değinen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Her takımın bir bütçesi var ve sezon başında buna sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bu yüzden ceza alan kulüpler var. Türkiye'de de geçmişte bunun örneklerini gördük." Bu sözler, kamuoyunda Fenerbahçe'ye yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi.

JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ KADRO MESAJI

Buruk, Juventus karşılaşması öncesi kadronun yeterliliğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Galatasaray'ın mevcut bütçesi ve kadro yapılanmasıyla rekabetçi bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "Bonservisler ve maaşlar üst üste konduğunda zaten ciddi bir kadro ortaya çıkıyor. Transferi konuşmaktan çok sahadaki performansa odaklanmalıyız" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim

Trump'ın tehdit ettiği liderden rest geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

sen önünden ye yerelması

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtolgn:

Kıskanma Buruk Okan, taraftarına böyle mi afferireceksin kendini hokkabaz bırak bu işler messi nerde hani?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Ünlü oyuncudan olay açıklama! Erkek tercihi çok konuşulacak
Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı

Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı
Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü

ABD'yi sarsan olay! Biden'ın eski eşi katil oldu
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Ünlü oyuncudan olay açıklama! Erkek tercihi çok konuşulacak
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli

Süper Lig devi yeni golcüsünü gece yarısı duyurdu