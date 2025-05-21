Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel
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Süper Lig'de şampiyon olaran Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, eski oyuncusu Sacha Boey'la telefonda bir transfer görüşmesi gerçekleştirerek Galatasaray'a gelmesi yönünde çağrıda bulundu.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılarda gündem sağ bek transferi oldu.

HEDEF YENİDEN SACHA BOEY

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'den beklenen verimi alamaması sonucu gözünü geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey'a dikti.

Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

OKAN BURUK'TAN BOEY'A ÇAĞRI

Sporx'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ardından Boey ile telefonda görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi ve Fransız sağ bek "Bize gel." şeklinde çağrıda bulundu. Haberde, Alman devinde istediği şansları bulamayan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Bayern Münih'in formasını bu sezon 19 kez giyen Sacha Boey, Alman ekibinde 17 maça çıktı ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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