Okan Buruk'tan Donnarumma iddialarına cevap

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Süper Lig devi Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor'a konuşan başarılı hoca, ismi Galatasaray ile sık sık anılan PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma ile ilgili de yorum yaptı.

''KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''

Donnarumma ile Facetime görüşmediklerini açıklayan Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Facetime olmadı. Öyle bir şey olsa söylerdim. Bence mantık olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takımın kalecisini almak kolay olacağını düşünmüyorum. Zor bir şey olacağını düşünüyorum.'' dedi.

Sözlerine devam eden başarılı hoca, ''Donnarumma serbest statüde olsa, takımı farklı kaleci alsa bu anlamda düşünürsünüz, istersiniz. Şu andaki durum onu göstermiyor." şeklinde konuştu.