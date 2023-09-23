Okan Buruk'tan bir garip açıklama: Golü yüzük nedeniyle yedik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 mağlup ettikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın genelinde üstün olduklarını belirten Buruk, Ziyech çıkarken Zaha'yı oyuna almak istediklerini, ancak Zaha'nın parmağındaki yüzük nedeniyle hemen oyuna giremediğini ve bu süre zarfında gol yediklerini ifade etti.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri Başakşehir maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yedikleri tek gole değinen başarılı çalştırıcı, bunun Zaha'nın paremağındaki yüzükten kaynaklandığını ifade etti.

"YÜZÜK YÜZÜNDEN GOL YEDİK"

Yedikleri gole değinen 49 yaşındaki başarılı teknik adam, "Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Parmağında yüzük varmış, hemen giremedi. Kerem de kendi bölgesine gelirken, golü yedik" dedi.

"LİDERİZ"

Puan tablosuna da değinen Buruk, "Yine lider durumdayız." diyerek sözlerini sürdüren Buruk, "Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.