Okan Buruk'tan 6 puanlık fark için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 3-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ÇOK İYİ BAŞLAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu. İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik."

"DEĞERLİ OLAN KAZANMAK"

Mental olarak yorgun olduklarını dile getiren genç hoca, "Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik." ifadelerini kullandı.

'PUAN FARKI 6'

Oluşan puan farkı hakkında konuşan Okan Buruk, "Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız." sözlerini sarf etti.

'10 NUMARA OYNAYABİLECEĞİNİ BİLİYORDUK'

Yunus Akgün ile ilgili de konuşan başarılı teknik adam, "Yunus Akgün'ün 10 numara oynayabileceğini biliyorduk. Önemli bir iş yaptı. Yunus Akgün ve Ismael Jakobs ağrı hissetti. O yüzden onları çıkarttık." yorumunu yaptı.

"TÜM DÜNYA BUNU YAPIYOR"

Gerçekleştirdiği rotasyon hakkında da konuşan Okan Buruk, "Rotasyonlar yapacağız. Davinson özellikle Milli Takım'da çok fazla maç oynadı. Buraya geldi burada oynadı. Onu dinlendirmiş olduk. Lemina'yı daha idareli kullandığımız oyunculardan biri. Dört günde bir maçları çıkartmakta bazen zorlanıyor. Onu da idareli kullanıyoruz. Sara'nın ayağında sakatlık olduğu için yedekten soktuk bugün. Bu değişiklikler oluyor. Tüm dünya bunu yapıyor." şeklinde konuştu.