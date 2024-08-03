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Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Böyle bir skor beklemediklerini ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Buruk, "Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız" dedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUK"

"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler. Seremonide onları alkışladık ve tebrik ettik. Bize yakışan bu, kazananı tebrik etmek. Örnek olduğumuzu düşünüyorum.

"SORUMLULUK BENİM"

İlk yarı attığımız sayılmayan goller oldu. İlk yarı oyunun içerisindeydik ancak 2-0'dan sonra düşüş oldu. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. Hafta içi böyle bir şey hissetmedim. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu bahane değil.

"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ BİZİZ"

Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Güçlü bir takımız, ayağa kalkarız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz.

ZAHA VE ZIYECH'E ELEŞTİRİ

Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (49)

Mana ve Mantık:

Dünyada bir sürü savaş varken.. Futbol mu oynanır veya izlenir ? Akıl tutulması oldum.

250
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Goethegitme:

Sürüyü uyandırma kardeş,saman yediler uyuyolar

yanıt191
yanıt98
muratemre yılmaz:

bize ne elalemin savasindan..Napalim oturup tüm İslam ülkeleri gibi savası mi izleyelim.?Ne yapsaydik hadi söyle!!

yanıt182
yanıt208
Erkan Kaya:

E ama buraya yorum atmasini biliyosun ???

yanıt59
yanıt10
rihamma baxhiyeva:

Ben 45 yaşına yakınım kendini bildim bileli dünyada sürekli biri yerlerde savaş oluyor özellikle ortadoğu'da eğer sen eğlenmek için dünyanın barış ve huzur dolu bir yer olmasını bekliyorsan yazık olur sana..

yanıt107
yanıt19
Savaş Tural:

Iyi de gs nin en önemli oyuncusu yoktu.buyukeksi ..takke düştü kel göründü

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117
yanıtYanıtla
Bandorma:

Ekşi gitti Gs puf oldu :)

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yanıt32
YalancıSavar:

Büyükekşi mi gidip gol atıyordu

yanıt24
yanıt61
Engin Küçükşengün:

Beşiktaş ı tebrik ediyorum. Bir gs olarak Okan hocaya güveniyorum

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yanıtYanıtla
Erdi Cakmak:

Top Okan top

245
92
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