Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUK"

"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler. Seremonide onları alkışladık ve tebrik ettik. Bize yakışan bu, kazananı tebrik etmek. Örnek olduğumuzu düşünüyorum.

"SORUMLULUK BENİM"

İlk yarı attığımız sayılmayan goller oldu. İlk yarı oyunun içerisindeydik ancak 2-0'dan sonra düşüş oldu. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. Hafta içi böyle bir şey hissetmedim. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu bahane değil.

"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ BİZİZ"

Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Güçlü bir takımız, ayağa kalkarız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz.

ZAHA VE ZIYECH'E ELEŞTİRİ

Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık."