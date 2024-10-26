Dün ameliyat olan Okan Buruk'tan haber var

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, başarılı şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu.

TABURCU OLDU

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk'un yapılan ilk kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlenmişti. Bunun üzerine ameliyata alınan tecrübeli teknik adamın başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi. 51 yaşındaki teknik direktör, bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında Demirören Haber Ajansı'na "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı. Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti. Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı. Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.