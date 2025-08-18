Okan Buruk, Pep Guardiola'yı solladı

Galatasaray, son 112 lig maçında 291 puan toplayarak 2.59'luk puan ortalamasına ulaştı. Bu başarı ile Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 2008-2012 yılları arasında Barcelona ile tarih yazan Pep Guardiola'nın rekorunu geride bıraktı.

Üst üste 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezona da formda başladı. Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık net sonuçlarla geçen sarı-kırmızılı takım, henüz 2. haftada favori olduğunu gösterdi.

REKORA DOYMUYOR

Okan Buruk döneminde zirveye abone olan Galatasaray, 4 sezondur istatistiklerde kırılmadık rekor bırakmadı. Bu periyotta 102 puanlı şampiyonluk ve 17 haftalık galibiyet serisi gören sarı-kırmızılılar, son 112 lig maçında 291 puan topladı.

GUARDIOLA'YI BİLE SOLLADI

Süper Lig'de 93 galibiyet- 12 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahip Buruk'un Galatasaray'daki puan ortalaması ise 2.59. Okan Buruk, 2008-2012 arasında Messi ile tarih yazan Pep Guardiola'nın Barcelona'daki performansını bile geride bıraktı.

Buruk gibi o dönem üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Guardiola, Barça'nın başında çıktığı ilk 112 La Liga maçında 87 galibiyet-17 beraberlik- 8 yenilgi ile 278 puan toplamış ve 2.48 puan ortalaması yakalamıştı.

