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Okan Buruk, Osimhen ve Barış Alper'in dönüş tarihini açıkladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan Osimhen ve Barış Alper'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı. Milli futbolcunun dönüşte tarihiyle ilgili süre vermeyen Buruk, "Victor Osimhen'de de iki haftalık süre gözüküyor. Ama oyuncunun ağrı eşiğine göre değişiyor" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumları hakkında bilgi verdi.

"BARIŞ İÇİN ZAMAN VEREMİYORUM"

Barış Alper Yılmaz'ın durumu hakkında bilgi vermesi istenen Okan Buruk, "Bence sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür müdahaleler, basmalar çok fazla oluyor. Direkt olarak ayağına basılması bizi üzen şeylerden biri. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart görmemesi ön plana çıkmasına neden oldu. Barış, güçlü bir fiziğe sahip, şanslı da. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir sorun var. Güçlü bir oyuncu, Barış için zaman söyleyemiyorsunuz. En kısa zamanda" dedi.

"OSIMHEN'DE 2 HAFTALIK SÜRE GÖZÜKÜYOR"

Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Okan Buruk "Victor Osimhen'de de iki haftalık süre gözüküyor. Ama bazen oyuncunun ağrı eşiğine göre değişiyor. Çok eksildik. Bir an önce oyuncuların dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EKSİK GİDECEĞİZ AMA YETERLİ OYUNCUMUZ VAR"

Okan Buruk, "Çok önemli bir Avrupa maçına çıkacağız. Eksik gideceğiz ama yeterli oyuncumuz var. 11 oyuncu ile çıkacağız. Geçen haftadan daha fazla olacağız. Bir önceki hafta 10 kişi oynamıştık. Hiçbir oyuncunun sakatlığını, eksikliğini istemeyiz ama bunu da kendi içimizde kapatabilecek güçteyiz" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, Osimhen ve Barış Alper'in dönüş tarihini açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Barış Alper'in sakatlanması kasdi hareket sonucu. Ayağı ezen sivaslı futbolcuyu takip edin ,hakemi takip edin. Futbolcunun futbol hayatıyla oynamak neymiş görsünler..

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ağlama okan ağlama

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