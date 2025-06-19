Okan Buruk o ismin fişini çekti! Kampa çağrılmıyor

Okan Buruk o ismin fişini çekti! Kampa çağrılmıyor
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezonda Victor Nelsson'u kadroda düşünmüyor. Danimarkalı stoper, yeni sezon kampına götürülmeyecek.

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da Okan Buruk, mevcut kadroda yer alan oyuncularla ilgili de kararına vardı.

OKAN BURUK NELSSON'U SİLDİ

Başarılı teknik adam Okan Buruk, Danimarklı savunma oyuncusu Victor Nelsson'ı gelecek sezon takımda düşünmüyor. Sezonun devre arasında Serie A ekibi Roma'ya kiralanan Danimarkalı stoperin yeni sezon kampına götürülmeyeceği ve bu kez bonservisiyle takımdan yollanacağı öğrenildi.

Okan Buruk o ismin fişini çekti! Kampa çağrılmıyor

BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2027 yılına dek devam eden 26 yaşındaki oyuncusundan 6-8 milyon euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray ve Roma formalarıyla toplam 23 maçta süre alan Nelsson, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

nelson Kaan ayhandan iyi

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Nelsson iyi oyuncuydu ama iyice hantallaşmıştı en son.

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