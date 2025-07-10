Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda başarılı teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde Galatasaray Youtube Kanalı'na konuştu.

''BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTİYOR''

Osimhen'in transfer durumuyla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, " Victor Osimhen, bizimle devam etmek istiyor. Bu çok güzel. Bu transfer inşallah en kısa zamanda biter." dedi.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE UYGUN OYUNCULAR TELAFİ EDECEĞİZ''

Genel transferlerle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmek kolay değil. Güçlü bir kadro ve değişik dizilimlere ihtiyaç olabilir. Rakibe göre bizim de dizilimlerimiz değişiyor. Hücum baskısını çok iyi yapıyoruz ve devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne uygun fizik kaliteli oyuncular tercih edeceğiz. Orayı da bilen isimler önemli. Transfer kolay değil. Çok önemli yıldızları takıma kazandırdık. Galatasaray'ın yükselişi devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımız için oyuncuları getirmek kolay oluyor.'' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk son olarak, ''Leroy Sane, Avrupa'da çok ses getirdi. Birçok oyuncuyla konuşuyoruz. Kulüpleriyle anlaşamıyoruz ama oyuncular burada oynamak istiyor. Galatasaray'ın marka değeri çok fazla. Tesisin kalitesi bile çok farklı." yorumunda bulundu.