Okan Buruk: İlerde böyle bir şey olursa hiçbir Türk evladı hayır demez

Okan Buruk : "Orası her Türk insanı için manevi olarak büyük bir değer. Ülke milli takımı yönetmek değerli. İlerde böyle bir şey olursa hiçbir Türk evladı hayır demez. Orası herkes için bir onurdur. Ben de bir Türk olarak, büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Şu an eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz. Onun tekrar görevine devam etmesi, bir sonraki şampiyonaya götürmesi çok değerli. Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya, o desteği vermemiz gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı