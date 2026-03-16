Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

İLK 11'DE ZORUNLU TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti. Liverpool deplasmanı öncesi Okan Buruk'un ilk maçtaki kadrodan yalnızca bir zorunlu değişiklik yapması bekleniyor. Sarı kart cezalısı Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma hattında değişikliğe gidilecek.

SACHA BOEY SAĞ BEKTE

Zorlu karşılaşmada kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor. İlk maçta 11'de yer almayan Sacha Boey'in sağ bekte görev alacağı belirtilirken, sol bekte ise Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor.

LEMINA STOPERDE OYNAYACAK

Davinson Sanchez'in yokluğunda Okan Buruk'un savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Mario Lemina'ya şans vermesi bekleniyor. Bu tercihle birlikte orta sahada da farklı bir plan uygulanacağı öne sürüldü.

SINGO ORTA SAHAYA ÇEKİLİYOR

TRT Spor'un haberine göre Wilfried Singo'nun Lucas Torreira'nın yanında orta sahada görev alması bekleniyor. Genellikle sağ bek ve stoperde oynayan Fildişi Sahilli futbolcu, daha önce Juventus maçında, Beşiktaş derbisinde ve Liverpool ile oynanan ilk karşılaşmanın son bölümünde de orta sahada görev almıştı. Orta sahada Torreira ve Singo'nun önünde ise Gabriel Sara'nın forma giymesi bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA OSIMHEN

Galatasaray'ın hücum hattında sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kanatta Noa Lang ve forvette Victor Osimhen'in görev alacağı ifade edildi.