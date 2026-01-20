Haberler

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak Haber Videosunu İzle
Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ilk 24 hedefi için sahaya çıkacağını belirten Buruk, "Sara bugün takımla idmana çıkacak ve kendisini deneyecek. Planımız onu da kadroya almak. Singo bizimle birlikte olmayacak" dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde sahasında Atletico Madrid ile saat 20.45'te karşılaşacak.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen, Jakobs ve Sara'nın maç kadrosunda yer alabileceğini, Singo'nun ise kadroda olmayacağını açıkladı.
  • Galatasaray'ın Atletico Madrid maçını kazanması durumunda ilk 24 hedefine ulaşacağı belirtildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader niteliği taşıyan Atletico Madrid karşılaşmasına hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 24 hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.

DEV MAÇ RAMS PARK'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "İlk 24 için puan anlamında çok önemli bir maç. Dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahada tarihe geçen maçlar oynadık. Karşımızda formda bir takım ve çok değerli bir teknik direktör var. Diego Simeone 15 yıldır takımın başında. Biz de maksimumumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum" dedi.

SİNGO ATLETICO MADRID MAÇINDA YOK

Okan Buruk, sakat futbolcuların durumuna da açıklık getirdi. Buruk, "Victor Osimhen dün kadroya katıldı ve idmana çıktı. Jakobs sabaha karşı burada olacak ve maç kadrosunda yer alacak. Sara bugün takımla idmana çıkacak ve kendisini deneyecek. Planımız onu da kadroya almak. Singo bizimle birlikte olmayacak" ifadelerini kullandı.

"KONSANTRASYONU BİRAZ KAYBETTİK"

Son dönemde yaşanan süreci değerlendiren Buruk, "Beklentiler yüksek. Doğrularımız ve hatalarımız var. Transfere çok odaklandık ama sahadaki konsantrasyonu biraz kaybettiğimizi düşünüyorum. Yarın için bu konsantrasyonu çok güçlü tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SAKİN OLMALI VE BİRLİK OLMALIYIZ"

Taraftara da mesaj gönderen Okan Buruk, "Sakin olmalıyız ve her zamankinden daha fazla birlikte olmalıyız. Yarın iyi bir sonuç alırsak ilk 24 hedefimize ulaşacağız. Bu nedenle lig aşaması için çok kritik bir maç" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
İETT otobüsü otoparka daldı

İETT otobüsü otoparka daldı, ortalık savaş alanına döndü
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede