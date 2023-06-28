Okan Buruk kaldığı yerden devam! Yaptığı açıklamalar taraftarı mest edecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon hakkında değerlendirmelerde bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi, bu sene çifte hedefimiz var. O yüzden çok çalışacağız. Yeni sezonda da aynı başarıyı taraftarımızla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı. Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi'nde başarıya odaklanacaklarını belirten Buruk, adaptasyon sürecinin zor olduğunu söyledi.

HEDEFLERİNDEN BAHSETTİ

2022-2023 sezonunda ilk kez çalıştırdığı Galatasaray'da şampiyonluk yaşayarak taraftarın sevgilisi olan Okan Buruk, GSTV'ye açıklamalarda bulunarak gelecek sezon hedeflerinden bahsetti.

"YENİ SEZONDA DA AYNI BAŞARIYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk yaptığı açıklamada, "İnşallah Galatasaray için de güzel bir sene olur. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk ve tarihe geçtik ama geride kaldı, burası Galatasaray. Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi, bu sene çifte hedefimiz var. O yüzden çok çalışacağız. Erken başladık. Adaptasyon hem bizim hem oyuncularımız için zor. Hedefimize kitleneceğiz. Yeni sezonda da aynı başarıyı taraftarımızla birlikte sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.