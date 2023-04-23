Okan Buruk, Gomis'i resmen taraftara havale etti: Galatasaray forması giymek istemediğini söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalan bölümünde forma giymek istemediğini açıkladı. Buruk, "Alanyaspor maçında Barış'ı oyuna aldığımız için sezonun kalan bölümünde forma giymek istemedi. Çok çabaladık ama gurur meselesi olduğunu söyledi. Ben de çok şaşırdım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Gomis'in oyuna girmemesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Teknik Direktör Okan Buruk, basın toplantısında yaşananları tek tek anlattı.

İşte Buruk'un Gomis açıklaması:

"Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi.

"BEN DE ŞAŞIRDIIM"

Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ben de çok şaşırdım. Onu sevdiğim için duygusal bir düşünce olduğunu bildiğimi, takımın ve taraftarın ona olan ihtiyacını hatırlatmak istedim.

"GURUR MESELESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kendisine ihtiyaç duyduğumuzu hatırlattım, söyledim. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu bana tekrar iletti. Ama önemli olan Galatasaray taraftarıdır, onlar için biz mücadele ediyoruz.

"ÇABA SARF ETTİK"

Saha içi ve saha dışında önemli katkıları olan Gomis'in olayı benim için de sürpriz oldu. Başkanımız en son kendisiyle konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetim belirleyici olacak. Biz çok çaba sarf ettik ama bundan sonra oynamayacağını ve bunun değiştirmeyeceğini söyledi. "