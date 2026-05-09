Haberler

Okan Buruk, ligdeki şampiyonluk sayısını 5'e çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kazanarak toplamda ligde 5. şampiyonluğunu elde etti. Buruk, Galatasaray ile üst üste 4. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde teknik adam olarak sarı-kırmızılılarla 4, Başakşehir ile de 1 olmak toplam 5 şampiyonluk kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayarak teknik adamlık kariyerinde bir kupa daha kazandı. Buruk, sarı-kırmızılılarla ligde üst üst 4. şampiyonluğunu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Aslan ile daha önce 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamladı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak ligde ilk şampiyonluğunu Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde elde etti. Buruk, 2019-2020 sezonunda turuncu-lacivertlileri şampiyonluğa taşıdı.

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör

Süper Lig'de 8 şampiyonluğunu bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, bu alandaki rekorun sahibi olarak yer alıyor. Terim hepsi Galatasaray ile olmak üzere 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk kazandı. Okan Buruk da bu sezonki şampiyonluk birlikte listede Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başında yer aldı. Süper Lig tarihinde teknik direktör olarak Ahmet Suat Özyazıcı 4, Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un da 3'er şampiyonluğu bulunuyor.

Buruk 8. kupasını kazandı

Okan Buruk, bu şampiyonlukla teknik direktörlük kariyerinde 8. kupasını kazandı. Buruk, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez kupa kazanma sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile elde ettiği 6 kupa dışında Başakşehir ile ligde 1 şampiyonluk yaşarken, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı 1 defa aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Köpeği demir sopayla döverek öldürdü

Bunu yapan insan evladı olamaz!
Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Galatasaray maçında yok
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Yeniden Refah Partili başkan borç kavgasında öldürüldü

Yeniden Refah Partili başkan sırtından vurularak öldürüldü