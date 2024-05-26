Okan Buruk, Galatasaray ile 3. kez şampiyon oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 3. kez Süper Lig'de şampiyonluk sevincini yaşadı. Buruk'un bunların 2'sini sarı-kırmızılılarla, 1'ini de Başakşehir ile kazandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan 2 senede gösterdiği başarılı performansla herkes tarafından takdir topladı. İlk sezonunda sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevincini yaşayan Buruk, bu sezonla birlikte üst üste 2. kez takımını şampiyonluğa götürdü.

Galatasaray'ın başında birçok rekora imza atan 50 yaşındaki teknik adam kariyerinde de 3. şampiyonluk sevincini yaşadı. Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile kazanırken, sarı-kırmızılılarla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bu şampiyonlukla birlikte Okan Buruk, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan Gündüz Kılıç'ı da yakaladı. Kılıç, sarı-kırmızılıları 1961-1962 ve 1962-1963 sezonlarında şampiyon yapmıştı.

Buruk ayrıca futbolculuk döneminde de hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 lig şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL