Okan Buruk: 'Galatasaray için önemli bir galibiyet'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu stat koşullarına rağmen ikas Eyüpspor'u 2-0 yendikleri için sevinçli olduğunu söyledi.

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın gündüz oynanmasına değinen Buruk, "Saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gündüz maçı oynamak en büyük korkularımdan biriydi. Burası futbol oynamak için yapılmış bir stadyum değil. Aradaki koşu pisti daha çok kullanılabilir. Bütün futbolcular için burada oynamak zordur. Bir de gündüz maçıyla birleşti. İlk yarıda top bizdeydi ama daha az ürettik. İkinci yarı biraz daha ürettik, daha çok pozisyona girdik. Kaçırdığımız goller oldu. Rakibimizin özellikle geçiş hücumlarıyla etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Bunu da denediler. Karşımızda iyi bir takım vardı. İkinci yarı daha net bir şekilde oyun ağırlığımızı koyduk. Attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Tabii ki bunun için sevinçliyim. Galatasaray için çok önemli 'Taçsız Kral' Metin Oktay için de hepimiz için bir saygı duruşu oldu. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Galatasaray için çok değerli bir örnekti. Bugünkü galibiyeti de ona armağan ediyorum." diye konuştu.

Kulübeden gelen oyuncularının da etkili performans sergilediğine değinen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Devre arasına girdiğimizde oyunu daha hızlı ve dikine oynamamız gerektiğini, özellikle ceza sahası içine ve çevresine yapacağımız koşularla daha net bir şekilde pozisyonuna girebileceğimizi düşünüyorduk. Tabii İlkay, Toreira, Sara üçlüsü sahadayken top çok bizde kaldı ama ceza sahası içerisindeki aksiyonlarımızı, uzaktan şutlarımızı, iç koridor koşularımızı fazla yapamadık. Oyunun devamında özellikle Ahmed Kutucu ile Icardi'yi önde iki forvet gibi oynamasını sağladık. Burada da ceza sahası içine giriş ve koşullar önemliydi. Ahmed böyle bir koşuyla Icardi'ye golü attırdı. Barış girdikten sonra bu bireysel olarak yeteneklerini çok net bir şekilde gösterdi. 2-3 tane çok net pozisyon üretti, bir gol pası verdi. Takım için önemli bir katkı sağladı. Özellikle kulübeden gelen oyuncularımızın da ne kadar hazır olduğunu gördük. Bu benim için en büyük mutluluklardan biri. Çünkü kulübeden gelen oyuncularımız oyuna net bir şekilde etki ettiler."

"Osimhen'in durumu 1-2 gün içinde netleşecek"

Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in ağrı durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağını söyledi.

Nijeryalı santrforun durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Osimhen'in ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini göreceğiz. Bir iki gün içerisinde durumu net bir şekilde belli olacaktır." dedi.

"Icardi henüz hazır değil"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli Mauro Icardi'nin henüz fizik olarak hazır olmadığını dile getirdi.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi'nin durumunun sorulması üzerine Buruk, "Icardi henüz hazır değil. Geçen hafta testler de yaptık. Onun hazır olmadığını biliyoruz. Bu tür maçlar onun oynaması için önemli. İyi bir bitirici. Savunma oyuncularının korktuğu, ona önlem aldığı, onunla kaldığı bölümleri oyun içinde gördük. Barış'a yaptığı bir ortayla da bağlantı oyununda iyi paslar atabildiğini de gösterdi. Aslında çok uzun oynatmayı düşünmüyordum ama oyun böyle gerektirdi. Santrfora ihtiyacımızın olduğu bir oyundu ve skor üretmemiz gerekiyordu. Bunun için süresini uzattık. Bizim için en önemlisi onu sağlıklı bir şekilde en hazır hale getirebilmek." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarı hep Barış'a sahip çıktı"

Buruk, transfer teklifi almasından sonra bir süredir formasından uzak kalan Barış Alper Yılmaz'a taraftarların sahip çıktığını söyledi.

İki maçlık aradan sonra formasına kavuşa Barış Alper'e taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğunu aktaran Buruk, "Galatasaray taraftarı hep Barış'a sahip çıktı. O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini hafta içindeki açıklamasıyla gösterdi. Maç içinde ve sonrasında taraftarımızın sevgi gösterdi. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisini de hepimiz biliyoruz. Burada birlikteliği ve takım için her şeyi yapabileceğini göstermesi çok önemliydi. Genel olarak bizim için güzel bir gün oldu. Hem başlayan hem bitiren hem eksiği olan için iyi bir maç geçirdik." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı diledi

Okan Buruk, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı diledi.

Buruk sözlerini, "A Milli Basketbol Takımı'mızın yarın çok önemli bir maçı var. Ergin Ataman hocamıza ve öğrencilerine başarılar diliyorum. Dün inanılmaz bir basketbol şöleni vardı. Yarın da devam ettirip kupayı ülkemize getireceklerine inanıyorum. Ergin hocama sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum." diyerek tamamladı.