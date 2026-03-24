Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

OKAN BURUK, KOOPMEINERS'İ TAKIMINA İSTİYOR

Gelecek sezon orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği isimlerin başında Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners geliyor. Okan Buruk ve yönetimin, Hollandalı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği, deneyimli hocanın Koopmeiners'i yaz ayında kesin olarak takımında görmek istediği belirtildi.

TÜM SKOR KATKILARI GALATASARAY MAÇLARINDA

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Teun Koopmeiners rakip kalelere 2 gol atarken, bu goller Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kaydedildi. 28 yaşındaki orta saha, rövanş maçında ayrıca 1 de asist yaptı.