Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynadıkları ve 1-1 beraberlikle tamamlanan AZ Alkmaar maçının ardından fikstür konusunda TFF'ye tepki gösterdi.

"NEDEN SADECE GALATASARAY?"

Okan Buruk'un konuyla ilgili sözleri şu şekilde;

"Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz.

"KÖTÜ BİR NİYET ARIYORUM"

Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var. Türk takımlarına gerçekten destek veriyorsanız adil olmalısınız. Bu adaleti de bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının 2 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ancak federasyon bu talebi reddetmişti.