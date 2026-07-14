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Okan Buruk: Bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 20 maç kazanmanın ardından 21. maçta alınan yenilgi sonrası gelen eleştirilerin normal olduğunu belirterek, takımın lideri olarak eleştirileri karşılamak gerektiğini söyledi.

Okan Buruk : "20 maç kazansanız, 21'inciyi kazanamayınca eleştiriler oluyor. Eleştirileceksiniz, bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Eleştiri olursa da bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere onları karşılamanız gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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