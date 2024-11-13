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Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu

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Ivan Juric ile yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Roma, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü. 51 yaşındaki teknik adam, İtalyan ekibinden gelen teklife teşekkür ederek olumsuz yanıt verdi.

Ivan Juric ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren İtalya Serie A ekibi Roma, Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un kapısını çaldı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; Roma, adaylar arasında yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birgörüşme gerçekleştirdi. İtalyan ekibiyle kulübün efsanesi olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da adı anılıyordu.

OKAN BURUK OLUMSUZ YANIT VERDİ

Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Okan Buruk ile temas kuran Roma, deneyimli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı. Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini belirten 51 yaşındaki teknik adam, İtalyan ekibi yetkililere teşekkür etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başına geçtiği Temmuz 2022'den sarı-kırmızılılar ile 113 maça çıktı. 51 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 3 sezonunu geçiren Buruk, Cimbom ile geride bıraktığı 2 sezonda da Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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