Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan ve cezalı durumda olan Davinson Sanchez'in bu maçta forma giyemeyecekleri belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk, stoper ikilisinde Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı'ya görev verecek.

  • Galatasaray'ın Süper Lig'deki Trabzonspor derbisinde stoper ikilisi Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı olacak.
  • Galatasaray'da İlkay Gündoğan sakatlığı ve Davinson Sanchez cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.
  • Galatasaray-Trabzonspor derbisi 20.00'de Rams Park'ta oynanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki derbide Trabzonspor'u ağırlayacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un stoper kararı belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamladı.

İLKAY VE DAVINSON YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'ın yanı sıra cezalı durumda olan Davinson Sanchez bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise TFF'ye bildirilen listeye yer almayan Anthony Nwakaeme tek eksik.

SINGO RİSKE EDİLMEYECEK

Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan derbide sakatlanan Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın son 3 maçında forma giyememişti. Galatasaray'ın son antrenmanlarında yer alan Singo'nun son durumu belli oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haberde Okan Buruk'un cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Singo'yu oynatmanın risk olacağını düşündüğü belirtildi.

LEMINA VE ABDÜLKERİM STOPERDE

Okan Buruk'un bu akşamki maçta stoper ikilisinde Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı'ya görev vereceği, orta sahada ise Lucas Torreira'nın yanında Gabriel Sara'nın oynayacağı ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisi 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Allah futbol için boşa harcanan zamanın hesabını mutlaka soracak

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Kim dedi Seyit ?

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıGökhan Filizman:

Her konuda fikri olanlara bayılıyorum.Ahkam kesenlerinde hesabı sorulur inşallah

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

İlk önce filistine yardım etsin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmir Emir:

FORVET,DEFANS,ORTA SAHADA HAKEM OLURSA 6S KESİN KAZANIR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
