Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki derbide Trabzonspor'u ağırlayacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un stoper kararı belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamladı.

İLKAY VE DAVINSON YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'ın yanı sıra cezalı durumda olan Davinson Sanchez bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise TFF'ye bildirilen listeye yer almayan Anthony Nwakaeme tek eksik.

SINGO RİSKE EDİLMEYECEK

Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan derbide sakatlanan Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın son 3 maçında forma giyememişti. Galatasaray'ın son antrenmanlarında yer alan Singo'nun son durumu belli oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haberde Okan Buruk'un cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Singo'yu oynatmanın risk olacağını düşündüğü belirtildi.

LEMINA VE ABDÜLKERİM STOPERDE

Okan Buruk'un bu akşamki maçta stoper ikilisinde Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı'ya görev vereceği, orta sahada ise Lucas Torreira'nın yanında Gabriel Sara'nın oynayacağı ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisi 20.00'de başlayacak.