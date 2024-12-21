Okan Buruk, bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek

Galatasaray'ı üst üste iki kez şampiyon yapan ve üçüncüsü içinde dolu dizgin yoluna devam edenteknik Okan Buruk, 2024'ün son maçında Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor karşısında alınacak galibiyet, tecrübeli teknik adama 3 puandan daha fazlasını getirecek.

75 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

Galatasaray'ın Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olacağı Kayserispor'u yenmesi hem sarı-kırmızılıların liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıracak hem de teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de bir rekoru daha eline geçirecek. Buruk, Kayseri'de kazanmaları halinde 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör ünvanını da eline geçirecek. Ligin namağlup tek takımı olan Galatasaray'da birçok rekoru tarihe gömen başarılı çalıştırıcı, Kayserispor'u yenmeleri durumunda Fenerbahçe'nin başında 75 galibiyete 103 maçta ulaşan Christoph Daum'un rekorunu silerek bu başarıya 90 maçta kavuşmuş olacak.

50 GALİBİYETTE DE TERİM'İ SOLLAMIŞTI

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasında 50 galibiyete en hızlı ulaşan (62 maçta) isim olan Buruk, böylece Fatih Terim'i (70 maç) sollamıştı.

SADECE KAYSERİ DE KAZANAMADI

Ayrıca Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde rekor üstüne rekor kırarken, sadece Kayseri deplasmanında kazanamadı. Cimbom'un başında ilk olarak 2022-2023 sezonunda Kayserispor deplasmanında 2-1'lik yenilgi gören Buruk, geçen sezonun açılış maçında ise dış sahada golsüz beraberlik yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başında Kayserispor dışındaki bütün takımlara karşı deplasmanda galibiyet görmüştü.

TAKIMINI UYARDI

Bu istatistiğe dikkat çeken Okan Buruk, karşılaşma öncesinde futbolcularını uyardı. Ligde zor günler geçirmesine karşın Kayserispor'un sahasında kendilerine zorluk çıkardığını futbolcularına anlatan başarılı teknik adamın, "2 senedir bu deplasmanda kazanamıyoruz. Rakibimizin durumuna aldanmayın. Bu maçtan galibiyetle ayrılarak araya kafamız rahat bir şekilde girelim" dediği öğrenildi.