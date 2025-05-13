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Okan Buruk: 'Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var'

Okan Buruk: 'Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi yaptığı açıklamada, takımının motivasyonunun yüksek olduğunu ve hedeflerinin iki kupayı birden kazanmak olduğunu belirtti.

- Okan Buruk : "Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var, gereken mücadeleyi göstereceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız"

GAZİANTEP - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalinde zor bir maç olacağını belirterek, "Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın için motive olduklarını ve kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

"Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var, gereken mücadeleyi göstereceğiz"

Trendyol Süper Lig'de son maçlarını Trabzonspor'a karşı yaptıklarını belirten Buruk, "Cumartesi günü birbirimizi biraz daha tartmış olduk. Çok başa baş bir maç oldu. İlkyarı Trabzon'un pozisyonları, ikinci yarı da üstün performansı ile bizim kazandığımız bir maç oldu. Yarın da çok önemli bir maç var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz çok istekli, zor bir maç olacak. Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

"Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız"

Takımın son durumu ile ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız. Final maçı her iki takım için de önemli. Bu ortamlarda her iki takım da kolay motive olabiliyor. O nedenle bir de motive bir şekilde maça odaklanmak istiyoruz. Kendi oyun anlayışımız var ama rakibin durumuna göre de planlar yaptık ve maç içerisinde de yapıyoruz. Mücadele gücü yüksek, oyun adına da zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor da takım olarak ve özellikle hücum anlamda iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz, iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir statta oynayacağız"

Maçın oynanacağı Gaziantep Stadı ile ilgili de konuşan Buruk, "Gaziantep'te daha önce 1 yıl çalışmıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Umarım yarın güzel bir maç olur. ve kazanan taraf biz oluruz. Çok güzel bir statta oynayacağız. Ben buradayken stat yapım aşamasındaydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor
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