Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 kazanıp şampiyon oldukları Ankaragücü karşılaşmasının basın toplantısında oyuncuların sulu baskınına uğradı. Oyuncuların salona girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcuların coşkusuna ortak oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.
DUYGU DOLU ANLAR
Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan 49 yaşındaki hoca Okan Buruk, maç sonu duygu dolu anlar yaşadı. Futbolcular, Buruk'u omuzlarında taşındı.
TOPLANTIYA BASKIN
Maç sonrası basın toplantısına çıkan Okan Buruk, futbolcuların sulu baskınına uğradı. Oyuncularına salonuna girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcularına katılıp coşkuya ortak oldu.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023