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Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 kazanıp şampiyon oldukları Ankaragücü karşılaşmasının basın toplantısında oyuncuların sulu baskınına uğradı. Oyuncuların salona girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcuların coşkusuna ortak oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.

DUYGU DOLU ANLAR

Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan 49 yaşındaki hoca Okan Buruk, maç sonu duygu dolu anlar yaşadı. Futbolcular, Buruk'u omuzlarında taşındı.

Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Toplantı salonunda yer yerinden oynadı

TOPLANTIYA BASKIN

Maç sonrası basın toplantısına çıkan Okan Buruk, futbolcuların sulu baskınına uğradı. Oyuncularına salonuna girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcularına katılıp coşkuya ortak oldu.

Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Toplantı salonunda yer yerinden oynadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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