Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Okan Buruk, ''Burada olmasından mutluyuz. Şu an burada bizimle kalacak. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz." dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

'OYUN, POZİTİFLİĞİ YUKARI ÇEKTİ'

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi." dedi.

'FUTBOLCULARI MOTİVE EDELİM'

Taraftarlara seslenen başarılı hoca, "Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek." ifadelerini kullandı.

'ICARDI BURADA BİZİMLE KALACAK'

"Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" şeklindeki soruya yanıt veren Okan Buruk, "Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şu an burada bizimle kalacak. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
