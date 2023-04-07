Okan Buruk aynı kabusu yaşamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu
Spor Haberleri
Galatasaray'da defans hattında yapılan oyuncu değişikliği son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet getirdi. Victor Nelsson'un yokluğunda yeni transfer Kaan Ayhan'ın forma giydiği 2 maçta Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da çifte kupa rüyası son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'e evinde 3-2 mağlup oldu.
Sarı-Kırmızılılar'ın ligdeki Konyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mağlubiyetinde Nelsson sahada yer almadı. Danimarkalı stoperin yokluğu Galatasaray'da iki kritik kayba yol açtı.
Nelsson'un forma giymediği iki karşılaşmada yeni transfer Kaan Ayhan forma giydi. Kaan, kupa maçında Başakşehir'e gol atsa da savunmada gösterdiği performansla Nelsson'un yerini tutmadı.
Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, kalan 9 karşılaşmada takımın en önemli parçalarından biri olan Nelsson'dan yoksun kalmak istemiyor.
Ligde haftayı BAY geçen Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde. Sarı-Lacivertliler bu hafta kazanırsa fark 6 puana inecek.