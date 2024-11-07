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Okan Buruk Avrupa'da rekor kırdı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik adam olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz devi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte Türk futbol tarihe geçti.

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Okan Buruk, Tottenham galibiyetiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. Kupa 2'de 16 maça çıkan deneyimli teknik adam, galibiyetlerinin yanında 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. T

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Buruk, Tottenham karşılaşması öncesinde 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyordu.

Okan Buruk Avrupa'da rekor kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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