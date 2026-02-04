Haberler

Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Armando Güner transferi için gelen soruya cevap vererek, ''Can Armando Güler için sezon sonu için anlaşıldı. Şimdi gelebilmesi için görüşülüyor." dedi.

  • Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile sezon sonu için anlaşma sağladı.
  • Can Armando Güner'in transferi 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı bonusu şeklinde gerçekleşecek.
  • Can Armando Güner, perşembe günü İstanbul'a gelerek Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada 3-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'SEZON SONU İÇİN ANLAŞILDI'

Can Armando Güner transferi hakkına konuşan Okan Buruk, "Transfer dosyası açtınız sanırım. (Gülerek) Görüşmeler sürüyor. Can Armando Güler için sezon sonu için anlaşıldı. Şimdi gelebilmesi için görüşülüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım." yanıtını verdi.

TRANSFERİN BİTMESİ AN MESELES,

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando transferini 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Ayrıca Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrollerinden geçeceği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

500

