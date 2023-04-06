Okan Buruk acımadı! Galatasaray'da oyunculara beklenmedik fatura

Ligde haftayı BAY geçecek olan Galatasaray'da futbolculara yalnızca 1 gün izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da lig hazırlıklarına devam edilecek.