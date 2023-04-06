Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan Buruk acımadı! Galatasaray'da oyunculara beklenmedik fatura

Spor Haberleri

Ligde haftayı BAY geçecek olan Galatasaray'da futbolculara yalnızca 1 gün izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da lig hazırlıklarına devam edilecek.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da çifte kupa rüyası son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'e evinde 3-2 mağlup oldu.

Ligde haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılı takımda futbolculara 1 gün izin verildi. Lig hazırlıkları cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

Okan Buruk acımadı! Galatasaray'da oyuncuları bunaltan karar

Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde. Sarı-Lacivertliler bu hafta kazanırsa fark 6 puana inecek.

Okan Buruk acımadı! Galatasaray'da oyuncuları bunaltan karar

Sarı-Kırmızılılar'ın ligdeki Konyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mağlubiyetinde Nelsson sahada yer almadı. Danimarkalı stoperin yokluğu Galatasaray'da iki kritik kayba yol açtı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title