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Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi

Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması olayıyla ilişkin ilk resmi açıklamayı yazılı yaptı. Sarı-lacivertliler, söz konusu açıklamada sarı-kırmızılıların teknik direktörü Burak'a çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiş, karşılaşmanın ardından Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olay maçın önüne geçmişti. Yaşananların ardından sessizliği koruyan sarı-lacivertlilerden ilk açıklama geldi.

OKAN BURAK'A SERT TEPKİ VAR

Fenerbahçe'den "Zorunlu açıklama" başlığıyla yazılı olarak yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.

NE OLMUŞTU?

Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama yaşanan olaya ilişkin olarak "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Yani fenerbostan'ın savunmasına göre, morinho sütten çıkmış ak kaşık. Yaa ey fenerbahçemisin? Yoksa bostanmısın? Nesin? İlk önce çuvaldızı kendine batır, sonra git iğneyi kime batırırsan batır. Okan'ın ismini ağzına alırkende ilk önce gidin bir ağzınızı yıkayın.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Açıklamaya bak özürleri kabahatinden büyük.Devam edin ırkçıyı tutmaya,savunmaya...

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Haber Yorumlarıismail atasli:

24 saat düşündükten sonra uydurulan savunma. dağ fare doğurdu sizden de başka şey beklenmezdi

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Haber YorumlarıAltan Kaya:

Morinhonun yaptığı çok doğru bir hareket olamamakla birlikte Okan ın kendini deli danalar gibi yere atması çok komik ve yakışıksız oldu oysaki arkasını dönüp sen napıyprsun vs diyerek iki yakasından tutsa kimse birşey demezdi.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hayır ya öyle olmadı aynen şöyle oldu:Okan oradan geçerken Mosmorinyo'ya dedi ki gel benim burnumu sık ben kendimi yere atayım benim seni yendiğim konuşulmasın senin yaptığın konuşulsun. He aynen böyle oldu.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Avukat bile sanık müşterisine sakın ifade verme beni bekle der. Niye çünkü öyle bir savunma yapalım ki seni kurtarayım. Evet 24 saat sonra gelen açıklama tam da bu.

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

şiddet haklı neden olamaz

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kurşun yemiş gibi diyor Yok birde kurşunlasaydınız utanmadan

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Haber YorumlarıJon snow:

Valla aşağılık bahçeye yine yakışan açıklama geldi .şaşırmadık elbette

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Türk halkından ve karşı takımdan özür dilenmesi gerekirken mağdura söylenen sözler adeta suç bastırmak tır

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