Okan Buruk'a büyük müjde! Özel madde devreye girdi

Okan Buruk'a büyük müjde! Özel madde devreye girdi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşmaya hazırlanırken Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan özel "Devler Ligi" maddesi gündeme geldi. Buruk, Galatasaray'la üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanması halinde 30 milyon TL bonus alacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi durumunda yine 30 milyon TL prim kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak olan Galatasaray'da gözler Teknik Direktör Okan Buruk'a çevrildi. Geçtiğimiz pazar günü doğum gününü kutlayan Buruk, oyuncularından hediye olarak Bodo/Glimt karşısında galibiyet istedi.

"LİVERPOOL TARİFESİ" HAZIRLANIYOR

5-1'lik Frankfurt yenilgisini Liverpool zaferiyle unutturan Galatasaray, aynı ciddiyetle Bodo/Glimt maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Norveç temsilcisini detaylı biçimde analiz etti. Teknik heyet, Slavia Prag ve Tottenham ile oynadıkları maçları defalarca izleyerek rakibin zaaflarını belirledi.

SİSTEM AYNI, TEK DEĞİŞİKLİK FORVETTE

Bodo/Glimt karşısında 4-2-3-1 sistemi korunacak. Orta sahada Lemina görev alacak, forvet hattında ise İcardi'nin yerine Osimhen sahaya çıkacak. Başkan Dursun Özbek, Liverpool galibiyeti sonrası dağıtılan 1 milyon Euro'luk primi, Bodo/Glimt maçı için de yineleme sözü verdi.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİNDE "DEVLER LİGİ" MADDESİ

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un performansından duyduğu memnuniyetin ardından sözleşmesinde güncelleme yaptı. Başarılı teknik adamın garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkarıldı. Buruk, Galatasaray'la üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanması halinde 30 milyon TL bonus alacak.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi durumunda yine 30 milyon TL prim kazanacak. Türkiye Kupası için 7.5 milyon TL, Süper Kupa için ise 10 milyon TL bonus maddeleri de kontratında yer alıyor.

ÇEYREK FİNAL HEDEFİ

Sezon başında transfer listesine istediği takviyeleri alan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde hedefini çeyrek final olarak belirlemişti. Yönetim, hem bu hedefe hem de takımın yükselen performansına güvenerek Buruk'un sözleşmesindeki maddeleri yeniden düzenledi.

