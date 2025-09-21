Haberler

Okan Buruk 5-1'in faturasını 3 isme kesti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Okan Buruk 5-1'in faturasını 3 isme kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk 5-1'in faturasını 3 isme kesti
Haber Videosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor maçında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, Eren Elmalı ve Roland Sallai, yedek kulübesine çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

3 YILDIZ İSME KESİK

Okan Buruk, Frankfurt maçında beklentileri karşılayamayan 3 ismi Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Konyaspor maçında yedeğe çekecek. Bu isimlerden ilkinin Leroy Sane olduğu öğrenildi. Transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Sane'nin önümüzdeki maç kesik yiyeceği belirtildi.

EREN VE SALLAI DE YEDEĞE

Galatasaray'da bir diğer kesik yiyen oyuncular ise Eren Elmalı ve Roland Sallai olacak. Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden 11'e dahil edeceği, Singo'yu sağ beke çekip Sallai'yi hamle oyuncusu olarak kullanacağı ayrıca Eren Elmalı'nın yerine de Ismael Jakobs'a görev vereceği ifade edildi.

MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Galatasaray'ın Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı maç 22 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır

TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

sane çok top kaybetti ve kalede büyük tehlike oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

sane çok top kaybetti ve kalede büyük tehlike oldu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere mesaj var

Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere önemli mesaj
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı

Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı! İşte yeni vaadi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.