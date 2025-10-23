Haberler

Okan Aydoğan, 2026 Dünya Şampiyonası Aday Kadrosuna Seçildi

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Okan Aydoğan, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası aday kadrosuna seçilerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. Aydoğan, geçmişteki başarılarıyla dikkat çekiyor.

ÜMRANİYE Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Okan Aydoğan, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminator (XCE) Dünya Şampiyonası aday kadrosuna seçildi. Aydoğan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.

Türk bisiklet tarihinde önemli bir yer edinen milli sporcu Okan Aydoğan, geçtiğimiz yıllarda Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girerek başarıya imza atmıştı. Ümraniye Belediyesi'nin sağladığı modern tesis imkanları, uzman antrenör kadrosu ve gençlere sunduğu desteklerle yetişen Aydoğan, bu kez 2026 Dünya Şampiyonası için pedal çevirecek.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, göreve geldiği günden bu yana ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmak, gençleri spora teşvik etmek ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdi. Belediyenin hayata geçirdiği projeler sayesinde Ümraniye, artık sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de sporla anılan ilçeleri arasında gösteriliyor. Ümraniye Belediyesi, sporda başarıyı sürdürülebilir bir gelenek haline getirme hedefiyle; atletizmden yüzmeye, dövüş sporlarından bisiklete kadar 19 farklı branşta binlerce genci sporla buluşturuyor. Başkan Yıldırım'ın vizyonu doğrultusunda, Ümraniye'nin yetiştirdiği genç sporcular ulusal ve uluslararası arenalarda Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor



