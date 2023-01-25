Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R' yapıyorum, gençliğime ver hocam

Galatasaraylı taraftarların sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur için açtığı etiket gündemi salladı. Yıllar önce Fatih Terim hakkında sert ifadeler kullanan Oğuzhan Uğur için tepki dolu paylaşımlar yapıldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Oğuzhan Uğur, gündem olan görüntüler sonrası sosyal medya hesabından özür metni paylaştı. Uğur açıklamasında, "Her Galatasaraylı gibi elbette ben de Fatih hocaya büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Ancak 6-7 yıl evvel kendisinin bir kebapçı baskını gündem olmuş, birçok Galatasaraylı kendisine küsmüş, sert şekilde onu eleştirmişti. Ben de eleştirilere dahil olup, programımda kendisine laf atmıştım. Futbol dökülürken neden böyle olaylarla gündem oluyor diye kızmıştım, 6-7 yıl evvel... İzlenmiyorduk tabii o zamanlar, ortam rahattı, geniş geniş konuşmuşum. Şimdi bazı hesaplar videoyu tekrar gündeme getirmişler, sağlı sollu çakıyorlar. Sülaleden Galatasaraylı biri olarak, Galatasaray düşmanlığı yaptığımı düşünenler bile olmuş, üzüldüm. Bu cevap elbette öyle düşünenlere değil, Fatih hocama. Sizi seviyorum hocam, gençliğime veriniz" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR NELER DEMİŞTİ?

İşte Oğuzhan Uğur'un, Terim hakkında söyledikleri: "Fatih Terim'den bahset dedi arkadaşlarım. Bir mekan basmış ve dayak yemiş. Dayak yiyip geri kaçmış mı? Sizden duyduklarım bu. Videosu falan da varmış. Basın açıklamasında 'Mekan basmak istesem 4 kişiyle mi giderim' demiş. Dayak yiyip kaçmış mı? Ne iş yaptığını hiç anlamadım Fatih Terim'in. Türk futboluna değer katan biri olduğu söyleniyor. Ben futboldan anladığını düşünmüyorum. Bastığı mekandan dayak yiyip kaçması sizi niye şaşırtıyor? Futbol yaşamındaki felsefeyi normal hayatında da devam ettirmiş. Her milli maç öncesi demiyor mu şöyle yaparız böyle yaparız diye. Peki patlatıyorlar mı bizi? Aynı şey olmuş. Yine gitmiş ahkam kesmiş patlatmışlar. Çok garip bir adam. Bir mekan basması çok normal. Türkiye'de kimse kendi meslekleriyle anılmıyor. Sen Fatih Terim deyince benim aklıma başka şey geliyor. Fatih Terim müthiş müttefikleri olan bir ülke. Bozamazsın, kıramazsın, saldıramazsın. Basın toplantısından adam kovuyor. Yenilmişsin, eleştirileceksin tabii. Mafyacılık mı oynuyor, ne yapıyor acaba? Dayak yiyip kaçan mafyacı olur mu hiç? Basın açıklamasında ne demiş? Aileme, devletime, milletime diye konuşmuş. Zaten başına en ufak bir şey gelen niye önce bir devletine millete övgüde bulunuyor anlamıyorum."