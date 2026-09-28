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Oğuz Taşhan, Bulgaristan'da iki yarışı da kazanıp SSP300'de çifte şampiyon oldu

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Oğuz Taşhan, Bulgaristan'da iki yarışı da kazanıp SSP300'de çifte şampiyon oldu
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Milli motosikletçi Oğuz Taşhan, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki A1 Motor Park Pisti'nde 26-27 Eylül'de yapılan iki yarışı da kazandı. Taşhan, ilk uluslararası SSP300 sezonu olan 2026'da iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.

Milli motosikletçi Oğuz Taşhan, Bulgaristan A1 Park'ta mücadele ettiği iki yarışta da rakiplerine şans tanımadı ve çifte şampiyonluk kazandı.

Milli motosikletçi Oğuz Taşhan, Avrupa pistlerinde Türkiye'ye çifte şampiyonluk yaşattı. Taşhan, Uluslararası SSP300 kategorisindeki ilk sezonu olan 2026'da mücadele ettiği üç şampiyonada iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde ederek tarihe geçti.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki A1 Motor Park Pisti'nde 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen iki yarışı da birincilikle tamamlayan Taşhan, ilk uluslararası SSP300 sezonunu iki şampiyonlukla taçlandırdı. FIM Avrupa Supersport 300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda SSP300 kategorisinin şampiyonu olan Türk sporcu, BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nı ise şampiyonun yalnızca bir puan gerisinde, genel klasman ikincisi olarak tamamladı. Taşhan, böylece hem Avrupa şampiyonu hem de Adriyatik Ülkeleri Şampiyonu oldu. Balkan ülkeleri klasmanında ise bir puan farkla ikinci oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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