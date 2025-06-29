Oğuz Gürbulak, Manisa FK'dan Çorum FK'ya Transfer Oluyor

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Manisa Futbol Kulübü'nde sözleşmesi sona eren Oğuz Gürbulak, Çorum Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, Manisa FK ile geçirdiği iki sezonda önemli performans sergiledi.

1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde sözleşmesi biten Oğuz Gürbulak vedaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun aynı ligde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü ile anlaşma sağladığı ve resmi imzanın bu hafta gerçekleşeceği kaydedildi. Son 2 senedir Manisa FK formasını terleten Oğuz, geçen sezon 35 lig maçında görev aldı. Toplam 2860 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, 6 gol atıp 7 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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