Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılığa yakın olan Oğuz Aydın'ın sözleşmesinde, Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig'de başka bir takımda oynamasını engelleyen özel bir madde bulunduğu aktarıldı. CSKA Moskova'nın ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle transferde ilerlediği, maaş pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, takımdan ayrılmak üzere. 25 yaşındaki futbolcunun, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya imza atmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMEDEKİ "GALATASARAY" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Oğuz Aydın'ın sözleşmesinde yer alan özel bir madde gündem oldu. Buna göre Fenerbahçe'nin, futbolcunun Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig'de başka bir kulüpte forma giymesini engelleyen bir düzenlemeyi kontrata koydurduğu belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

CSKA Moskova'nın, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı. Anlaşmanın detaylarında, Rus ekibinin 650 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği ve ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği kaydedildi. Satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olduğu ifade edildi.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Oğuz Aydın'ın CSKA Moskova'dan yıllık 1.5 milyon euro maaş talep ettiği, Rus kulübünün ise şu aşamada 1.2 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceği belirtildi. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü aktarılırken, CSKA'nın oyuncuya oynama garantisi verdiği de öne çıktı.

