Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği sürerken, Anthony Musaba transferinin ardından gözden çıkarıldığı konuşulan Oğuz Aydın cephesinde dikkat çeken bir karar çıktı.

CSKA'YI REDDETTİ, TRABZONSPOR'U İSTİYOR

HT Spor'un aktardığına göre sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışmasına rağmen Oğuz Aydın transferi istemedi. 25 yaşındaki oyuncunun, kendisine yoğun ilgi gösteren Trabzonspor'da forma giymek istediği öğrenildi.

Haberde, Oğuz Aydın'ın CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve Trabzonspor'da oynama isteğini hem Fenerbahçe yönetimine hem de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ilettiği belirtildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Oğuz Aydın'ın Trabzonspor isteği sonrası, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Oğuz Aydın, 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 1,5 sezonda 55 resmi maça çıkarken 7 gol ve 10 asist üretti. Oğuz Aydın bu sezon ise 25 maçta 2 asist kaydetti.