Haberler

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Oğuz Aydın, CSKA Moskova'dan gelen teklifi reddetti ve kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşmasına rağmen Oğuz Aydın'ın transferini istemediği ve Trabzonspor'da forma giymek istediği belirtildi.

  • Oğuz Aydın, CSKA Moskova'nın transfer teklifini reddetti.
  • Oğuz Aydın, Trabzonspor'da forma giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye iletti.
  • Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının Oğuz Aydın'ın transferi için görüşmeler yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği sürerken, Anthony Musaba transferinin ardından gözden çıkarıldığı konuşulan Oğuz Aydın cephesinde dikkat çeken bir karar çıktı.

CSKA'YI REDDETTİ, TRABZONSPOR'U İSTİYOR

HT Spor'un aktardığına göre sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışmasına rağmen Oğuz Aydın transferi istemedi. 25 yaşındaki oyuncunun, kendisine yoğun ilgi gösteren Trabzonspor'da forma giymek istediği öğrenildi.

Haberde, Oğuz Aydın'ın CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve Trabzonspor'da oynama isteğini hem Fenerbahçe yönetimine hem de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ilettiği belirtildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Oğuz Aydın'ın Trabzonspor isteği sonrası, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Oğuz Aydın, 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 1,5 sezonda 55 resmi maça çıkarken 7 gol ve 10 asist üretti. Oğuz Aydın bu sezon ise 25 maçta 2 asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar