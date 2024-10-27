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Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile İkinci Maçına Çıktı

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile oynanan maçta 69. dakikada oyuna girerek bu sezon ikinci kez sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Bodrum FK maçında forma giyerken, bu sezon ikinci kez oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, 69. dakikada oyuna girdi. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye dahil olan Oğuz, bu sezon tüm maçlarda yedek kulübesinde başladı. İlk olarak Adana Demirspor mücadelesinin 90. dakikasında oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci maçına çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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