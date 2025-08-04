Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip

Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip
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Hollanda devi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın'ı takibe aldı. Hollanda ekibi, Oğuz Aydın için girişimlere başlayabilir.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla başarılı bir grafik çizen milli oyuncu Oğuz Aydın'a dev bir talip çıktı.

PSV'NİN GÜNDEMİNDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hollanda devi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin 6 milyon euro bedelle Corendon Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın'ı gündemine aldı. Kırmızı-beyazlıların, 24 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda girişimlere başlayabileceği belirtildi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Oğuz Aydın'ın PSV Eindhoven dışında birçok Avrupa kulübünün de radarında olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için 15 milyon euro üstünde bir bonservis geliri bekliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta görev alan milli oyuncu, bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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