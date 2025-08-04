Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla başarılı bir grafik çizen milli oyuncu Oğuz Aydın'a dev bir talip çıktı.

PSV'NİN GÜNDEMİNDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hollanda devi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin 6 milyon euro bedelle Corendon Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın'ı gündemine aldı. Kırmızı-beyazlıların, 24 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda girişimlere başlayabileceği belirtildi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Oğuz Aydın'ın PSV Eindhoven dışında birçok Avrupa kulübünün de radarında olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için 15 milyon euro üstünde bir bonservis geliri bekliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta görev alan milli oyuncu, bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.