Oğulcan Çağlayan, Vanspor FK'ye transfer oldu

Arca Çorum FK, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ye transferi konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Çorum FK, Çağlayan'a verdiği emekler için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna Çorum FK'ye katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda Vanspor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çağlayan, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 maçta 3 gol, 2 gol katkısıyla oynadı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
