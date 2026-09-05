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Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
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Kayserispor, daha önce 2015-2016 sezonunda formasını giyen ve son olarak Vanspor'da oynayan Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 11 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek olan oyuncunun lisansı çıktı ve yarın ilk antrenmanına çıkacak.

Kayserispor, son olarak Vanspor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Kayserispor dış transferde Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonunda Kayserispor formasını giyen Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Lisansı çıkan Oğulcan Çağlayan yarın takıma katılarak ilk antrenmanına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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